Partirà domenica da Trieste il Treno del Ricordo

Partirà da Trieste domenica 11 febbraio il Treno del Ricordo, un'iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, che prevede l'organizzazione di un viaggio, su un treno storico appositamente allestito con una mostra multimediale, che ripercorra idealmente quello compiuto dagli esuli istriani, fiumani e dalmati una volta giunti in Italia e ridistribuiti nei vari campi profughi del Paese.

Il convoglio effettuerà diverse tappe e concluderà il suo itinerario il 27 febbraio nella stazione di Taranto. Il progetto è realizzato dalla struttura di missione per gli anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali della Presidenza del Consiglio, da Ferrovie dello Stato e Fondazione FS Italiane, in collaborazione con il Ministero della Cultura, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministero della Difesa, Rai Teche, Rai Cultura, Rai Storia, Archivio LUCE, Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata. Ad annunciare l'iniziativa del Treno del Ricordo è il sito Governo.it.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA