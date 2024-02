Nullatenente per il fisco, Gdf gli sequestra 12 milioni di beni

Per il fisco risultava nullatenente.

Ma in realtà un imprenditore 70enne, residente a Gropello Cairoli (Pavia), gestiva un patrimonio di oltre 12 milioni di euro. A scoprirlo è stata la Guardia di Finanza di Pavia, in un'indagine coordinata dalla Procura.

Le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro il patrimonio immobiliare accumulato negli anni dall'imprenditore, tra cui 36 appartamenti tra Milano e Pavia, 12 cantine e autorimesse, 2 capannoni, 2 terreni edificabili, un fabbricato di 5 piani già destinato ad albergo nella provincia di Savona ed un ex convento in provincia di Torino, considerato di interesse storico. Il tutto per un valore complessivo, appunto, superiore ai 12 milioni.

Per non comparire in prima persona, secondo l'accusa, l'imprenditore ha usato 16 prestanome e 28 società satellite dislocate tra Italia, Svizzera, Romania e Principato di Monaco.





