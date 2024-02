Festival di Sanremo: allarme bomba, nella notte evacuata Villa Nobel

Evacuata nella notte Villa Nobel, dove era in corso una festa promossa da Radio Mediaset per l'avvio del Festival di Sanremo, a causa di una telefonata anonima che annunciava la presenza di una bomba. Alla festa erano presenti alcuni degli artisti che prenderanno parte al 74mo Festival di Sanremo. La Polizia aveva isolato la zona. Sul posto sono accorsi anche i Vigili del fuoco. L'allarme bomba si è poi rivelato infondato.

A Villa Nobel era in corso la festa di inaugurazione di Oltre il festival, il progetto di Radio Mediaset che coinvolge, per tutta la settimana, sei emittenti, Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bella & Monella, un punto di incontro e di confronto tra addetti ai lavori, artisti, ospiti. Alla cena a inviti - spiegano da Radio Mediaset - erano presenti diversi artisti in gara al festival, al via domani, oltre ai talent delle radio. "Eravamo seduti ai tavoli - fanno sapere - quando sono entrate le forze dell'ordine e ci hanno chiesto di uscire velocemente, senza specificare altro né fare accenno ad allarmi bomba. Siamo usciti dalla villa, che affaccia proprio sull'Aurelia, e hanno bloccato la strada per i controlli. Ora siamo rientrati nei rispettivi hotel".





