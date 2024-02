Contestata premeditazione al ragazzo che ha accoltellato la prof

È contestata anche la premeditazione al 17enne arrestato per tentato omicidio per aver accoltellato ieri mattina una insegnante, Sara Campiglio, all'Enaip, centro di formazione alle porte di Milano.

La premeditazione è dedotta anche dal fatto che lo studente si sia portato il coltello da casa. Contestate poi le aggravanti dei futili motivi e dell'aver agito contro un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sua funzioni.

La richiesta di convalida dell'arresto è stata presentata oggi al gip dalla Procura dei Minori diretta dalla facente funzione Luisa Russo. L'udienza non è ancora stata fissata.





