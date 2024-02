Allarme bomba Villa Nobel, indagini su una scheda sim

La chiamata anonima che ieri sera annunciava un 'pacco bomba' a Villa Nobel di Sanremo dove era in corso una cena di gala promossa da Radio Mediaset è partita da una scheda sim sulla quale sono in corso accertamenti da parte della polizia postale del commissariato di Sanremo". Lo si legge in una nota della questura di Imperia. "Villa Nobel - prosegue la nota - era oggetto di vigilanza da parte delle forze dell'ordine e gli unici ingressi consentiti sono stati quelli di soggetti in possesso di apposito invito. Tuttavia la stessa villa nel corso la giornata è stata oggetto di tali accessi per la terza edizione di 'Oltre il festival'.

"E' un comportamento da stigmatizzare - ha detto il questore Giuseppe Felice Peritore -. La repentina risposta delle forze dell'ordine ha consentito di affrontare l'emergenza nel migliore dei modi ed è stata necessaria per garantire la sicurezza e l'incolumità di tutte le persone presenti all'evento".



