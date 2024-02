Aggredì una ragazza fuori da un locale, 44enne resta in carcere

Resta in carcere per violenza sessuale e rapina l'uomo di 44 anni che nella notte tra sabato e domenica scorsi in via Pompeo Leoni, a Milano, ha aggredito e buttato tra i cespugli una studentessa tedesca di 21 anni, in Italia per l'Erasmus, per poi molestarla pesantemente e rapinarla del cellulare. La giovane aveva trascorso la serata con alcune amiche ai Magazzini Generali, locale della movida milanese in zona Ripamonti.

A convalidare l'arresto e disporre il carcere del 44enne, originario del Marocco, è stato il gip Alberto Carboni, che ha accolto la richiesta del pm Francesca Crupi.

L'indagato, interrogato stamane, ha respinto ogni addebito.

Ha spiegato che essendo lui da poco uscito dal carcere, dove ha scontato una serie di condanne per rapina, detenzione di stupefacenti, resistenza, tra le altre, pure violenza sessuale, non avrebbe mai potuto fare una cosa simile. Versione ritenuta poco credibile dal giudice. Da un lato, l'uomo è stato riconosciuto da due ragazzi che hanno visto la scena dell'aggressione e dalle amiche della vittima che l'altra notte, dopo aver ricevuto un messaggio di allarme, sono riuscite tramite l'applicazione "Find my I-phone" a raggiungere e aiutare la 21enne, la quale era uscita poco prima dal locale senza di loro. Dall'altro , quando l'uomo è stato bloccato sull'autobus in viale Tibaldi, aveva con sé il cellulare rubato alla ragazza che, secondo la ricostruzione, aveva scaraventato a terra e, oltre tutto, aveva anche cominciato a spogliare. Fatto questo che, come si legge nel provvedimento del giudice, "non è giunto a conseguenze più gravi solo grazie al tempestivo intervento delle amiche".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA