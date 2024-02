Abbattuto un autovelox installato da circa due mesi lungo la Flaminia alle porte di Spoleto. Sono in corso accertamenti da parte della polizia locale.

Il rilevatore di velocità si trova a ridosso del punto dove la strada diventa da quattro a due corsie ed era tarato a 90 chilometri orari.

L'autovelox era tenuto in funzione per quattro-sei ore al giorno in fasce che variavano in base a un algoritmo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA