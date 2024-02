Vescovi del Nordest, iniziata Visita ad limina in Vaticano

E' cominciata oggi ufficialmente la "Visita ad limina apostolorum" dei Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto (CET). La Visita si svolge in Vaticano e nella città di Roma - dove si trovano le tombe dei grandi apostoli Pietro e Paolo - e si concretizza nell'udienza con il Santo Padre Francesco (giovedì), in una fitta serie di incontri con i vari Dicasteri vaticani e in momenti di pellegrinaggio alle basiliche "papali" (o "maggiori") della città capitolina.

Oggi i Vescovi hanno avuto in Vaticano l'incontro con il Dicastero per il Culto divino e la Disciplina dei sacramenti e con quello del Clero; nel pomeriggio, inoltre, hanno avuto una breve riunione della Conferenza Episcopale Triveneto. Domattina (martedì 6 febbraio) è in programma l'appuntamento con il Dicastero dei Vescovi; nel pomeriggio doppio incontro a Trastevere (piazza S. Calisto), con il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e poi con il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale. i Vescovi hanno auspicato che la visita sia "motivo di speranza e di gioia per tornare" alle rispettive Chiese "dove siamo chiamati ogni giorno ad essere testimoni del Vangelo". Inoltre, "i momenti di ascolto reciproco e il senso di cattolicità" dona "uno sguardo più ampio rispetto alla realtà del Nordest e a quella italiana".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA