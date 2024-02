Tamponamenti a catena e diversi incidenti per la nebbia, morti e feriti

Giornata nera per la A22 in Emilia. Cresce, con il passare dei minuti, il bilancio dei feriti a seguito del maxitamponamento causato dalla nebbia in A22 questa mattina e che ha coinvolto un centinaio di veicoli, dal km 288 al 294, in direzione sud. Al momento il bilancio è di 25 feriti: 11 sono stati condotti in codice uno, ossia di bassa gravità all'ospedale di Carpi; 9 sempre in codice uno al Policlinico di Modena, 3 in codice due, ossia di media gravità negli ospedali di Baggiovara e Carpi nel Modenese e in quello di Mantova e 2 in codice tre ossia molto gravi. Uno portato all'ospedale di Baggiovara, nel Modenese e uno a Bologna.

In un altro incidente avvenuto alle 11.55, ore dopo il tamponamento, sempre sulla A22 nel territorio di Modena è morto un camionista. L'incidente, che ha visto coinvolti due autoarticolati, è avvenuto al chilometro 308 in direzione Nord, sul territorio del comune di Campogalliano. Sul posto i vigili del fuoco di Modena, intervenuti anche con una autogru, la polizia stradale ed il 118 con un'eliambulanza.

Oltre al maxi-tamponamento nell'Autobrennero (km 293 sud) e oltre all'incidente avvenuto al km308, si registra poi un altro incidente che sta bloccando la circolazione e creando importanti disagi in Emilia: sull'A1, tra Reggio Emilia e Modena, al km 153 nord, dove stanno intervenendo vigili del fuoco e mezzi di soccorso.

In provincia di Brescia è di due morti e diversi feriti, secondo le prime informazioni, il bilancio di un tamponamento a catena avvenuto stamani lungo la A21. Molti i mezzi coinvolti, comprese due bisarche cariche di auto. L'autostrada è stata chiusa dal casello di Manerbio. Le vittime sono rimaste incastrate nei veicoli. Difficili i soccorsi anche a causa della nebbia.

"È colpa della nebbia" ripetono forze dell'ordine e soccorritori impegnati nel maxi tamponamento che si è verificato lungo l'autostrada A21 nel Bresciano tra Manerbio e Pontevico. Tra camion, furgoni, due bisarche e auto, sono decine i mezzi coinvolti con due morti, diversi feriti e complessivamente una cinquantina di persone coinvolte. L'autostrada è stata chiusa e c'erano oltre dieci chilometri di coda. Sul posto diverse intervenuti i vigili.

Dal punto di vista medico sanitario si è chiusa la maxi emergenza lungo l'autostrada A21 dove dove questa mattina a causa della forte nebbia si è verificato un maxi tamponamento con 11 distinti incidenti lungo il tratto autostradale tra Manerbio e Pontevico, nel bresciano. Il bilancio è di due morti, marito e moglie, un ferito grave in codice rosso, una decina di codici gialli e una trentina di codici verdi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA