Mattinata di caos e code lungo l'autostrada A21 tra Pontevico e Manerbio in provincia di Brescia. In direzione Brescia si è verificato un incendio con il coinvolgimento di una vettura mentre in direzione Cremona c'è stato uno scontro tra mezzi pesanti.

Traffico in tilt e quadro aggravato da una forte nebbia che limita la visibilità. Trenta le persone coinvolte e mezzi di soccorso in azione. Chiuso il casello di Manerbio.



