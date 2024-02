Savona, dopo 8 anni sindaco firma ius soli per 69 bambini

Il sindaco di Savona Marco Russo ha firmato, questa mattina, la cittadinanza onoraria per Ius soli per 69 bambini nati a Savona tra il 21 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2022 da genitori stranieri residenti in Italia.

Istituita dal Comune di Savona il 29 marzo 2012, era stata consegnata per l'ultima volta esattamente quattro anni dopo, il 29 marzo 2016, due mesi prima che la giunta uscente di centrosinistra, guidata dall'allora sindaco Federico Berruti, fosse sconfitta alle elezioni dal centrodestra. Da allora lo ius soli non era stato più applicato. Dopo la nuova vittoria del centrosinistra con Russo nel 2021, il tema era tornato di attualità, con un ordine del giorno approvato a maggioranza nel consiglio comunale del 29 settembre 2022.

"Firmare questo provvedimento, anche se ha un valore sostanzialmente simbolico, è stato molto emozionante - commenta il sindaco - perché è uno di quei momenti in cui la politica, quando tratta di diritti e di persone, ha un senso immenso e perché dietro ognuno di quei 69 nomi c'è la storia di una famiglia e la vita di una bambina o di un bambino che arricchiscono la nostra comunità e che saranno i savonesi di domani".

Un riconoscimento, aggiunge Russo, "che ha anche il valore di pungolo nei confronti del nostro governo, affinché il diritto di cittadinanza venga riconosciuto a tutti i bambini che nascono, vivono, crescono e studiano nelle nostre città, insieme ai nostri figli". La cerimonia pubblica di conferimento è prevista in Comune a fine febbraio.



