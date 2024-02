Proteste dei trattori a Pesaro e Porto San Giorgio

In corso due proteste di agricoltori con i trattori nelle Marche, nelle zone esterne ai caselli di Pesaro e Porto San Giorgio (Fermo): la protesta, senza mobilitazione decisa da sigle sindacali, sta causando qualche disagio e file sulle strade limitrofe all'A14 nel Pesarese e sulla Statale nel Fermano ma al momento nessun blocco di caselli e rallentamenti della viabilità autostradale. Le motivazioni, fanno sapere gli agricoltori, riguardano il "trattamento economico loro riservato: il prezzo dei cereali al minimo, i rincari del carburante, la resa incondizionata alle importazioni dall'estero senza guardare alla qualità ma solo al tornaconto".

A Pesaro circa 150 mezzi agricoli si sono concentrati un campo davanti alla rotatoria antistante il casello: i mezzi si recheranno in corteo fino alla strada interquartieri e ritorno.

L'iniziativa proseguirà per tutta la mattina: i blocchi non dovrebbero riguardare l'A14 anche se il passaggio dei trattori potrebbe causare qualche disagio complessivo alla viabilità.

La circolazione era stata sospesa sull'interquartieri per favorire il passaggio dei trattori che, da Strada di Case Bruciate percorrerà strada Montefeltro, via Gagarin, strada Pertini (Interquartieri) fino a via Solferino, e ripercorrerà il tragitto a ritroso. Il sit-in dei mezzi nel campo vicino al casello (senza blocchi) dovrebbe proseguire fino a venerdì prossimo.

A Porto San Giorgio un centinaio di trattori si è concentrato in un terreno limitrofo alla zona esterna al casello A14: l'arrivo dei mezzi ha già causato rallentamenti e code soprattutto sulla Statale che è molto vicina all'autostrada.

Sono previsti un doppio corteo stamattina, e altri due nel pomeriggio, lungo la Ss16: non dovrebbero essere attuati blocchi del casello o iniziative in autostrada ma i rallentamenti sulla Statale 16 per il corteo di mezzi (ne sono stati autorizzati una quindicina per il tragitto) potrebbe fare da tappo anche per l'uscita dall'A14.



