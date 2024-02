Protesta trattori, centinaia di attivisti alle porte di Torino

Alcune centinaia di agricoltori e allevatori, arrivati non solo dal Torinese, ma anche da altre province del Piemonte, stanno manifestato da questa mattina di fronte all'interporto Sito, a Rivoli, accanto alla tangenziale del capoluogo.

Con i trattori e altri mezzi di lavoro i manifestanti hanno viaggiato lungo la provinciale, rallentando il traffico, e hanno raggiunto un campo lungo la strada, non molto lontano all'interporto, dove hanno allestito un presidio informativo che durerà una settimana, per sensibilizzare le persone "sulla lotta che stiamo portando avanti, tutti insieme, uniti finalmente".

"Siamo pronti ad andare avanti nella protesta a oltranza e ci serve la solidarietà di tutti", hanno spiegato i manifestanti



