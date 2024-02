Prof ferita: una collega, non c'era stata alcuna lite

"E' stato molto veloce, quasi non ci siamo resi conto di quanto è successo non c'erano stati diverbi, è stato improvviso". A raccontarlo un'educatrice della scuola professionale Enaip di Varese in cui un 17enne ha accoltellato una docente, ricoverata in codice giallo e non in pericolo di vita. La collega ha assistito all'aggressione avvenuta nell'atrio della scuola.

Quando gli studenti al termine delle lezioni sono usciti dall'istituto, un gruppo ha rivolto insulti ai giornalisti.





