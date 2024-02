Palazzi in rovina sulla spiaggia, sequestro dei carabinieri

Cinque immobili fatiscenti e disabitati realizzati abusivamente su spiagge o aree demaniali del comune di Castel Volturno (Caserta), sono stati sequestrati dai carabinieri della locale Tenenza su ordine del Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Dalle indagini dei militari (a coordinarle la Procura di Santa Maria Capua Vetere) è emerso che gli immobili versavano in stato di rovina e rappresentavano dunque un pericolo soprattutto per i bagnanti - due sono stati edificati sulla spiaggia e a causa dell'erosione marina sono ormai quasi in mare - ma anche perché avrebbero potuto trasformarsi in degradato rifugio per senza tetto o tossicodipendenti. Ai proprietari è stato contestato il reato di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi



