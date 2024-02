Il sindaco di Vetralla saluta i trattori diretti a Roma

"Le persone che lavorano vanno capite e aiutate" Così il sindaco di Vetralla Sandrino Aquilani che oggi pomeriggio ha accolto la colonna di trattori diretta a Roma. Il primo cittadino del comune vicino Viterbo, ha aspettato sul ciglio della strada gli oltre 50 mezzi agricoli provenienti da Viterbo.

"Se in tutta l'Europa c'è questo fermento, sicuramente ci sarà qualche aggiustamento da fare - ha detto ai giornalisti presenti - spero che la cosa possa essere risolta perché bisogna capire e supportare i lavoratori. La colonna proveniente da Bolsena, non è entrata a Viterbo ma, ha percorso un tratto di superstrada fino a Vetralla, poi i mezzi hanno proseguito in un percorso che, li porterà ad attraversare i comuni di Capranica, Sutri e Monterosi da dove imboccheranno la Cassia Bis che in serata li porterà al presidio della Nomentana a Roma



