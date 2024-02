Esplode appartamento, dentro c'erano due persone, illese

Un'esplosione ha sventrato stamani un appartamento al sesto piano di una palazzina in via Montello a Corsico (Milano).

Al momento della deflagrazione, che ha abbattuto i muri perimetrali dell'abitazione, in casa erano presenti due persone, rimaste illese. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Milano. L'edificio è stato evacuato per consentire ai soccorritori di mettere in sicurezza l'area e di verificare la stabilità degli altri appartamenti. Sulle cause dell'accaduto i vigili del fuoco stanno facendo accertamenti.





