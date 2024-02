Arrestato stalker, ha perseguitato una donna per mesi a Trieste

Per mesi l'ha pedinata e perseguitata, spesso si è appostato davanti a casa, tanto che lei aveva perfino cambiato abitazione nel tentativo di depistarlo, ma vanamente; lui in almeno una occasione l'ha aggredita fisicamente.

Vittima della vicenda è una donna che coraggiosamente ha presentato denuncia per ciascuno dei casi, ma contro ignoti poiché non conosceva l'uomo che la seguiva. Fino ad alcuni giorni (29 gennaio scorso) quando una pattuglia del Nucleo Interventi Speciali della polizia locale di Trieste è riuscita a individuare e arrestare lo stalker in flagranza di reato. Nei suoi confronti sono stati ipotizzati i reati di atti persecutori e stalking. Si tratta di un giovane, cittadino asiatico, di 26 anni, residente a Trieste.



