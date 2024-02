Appello al Consiglio Europeo: senza consenso è sempre stupro. La petizione di Differenza Donna

Una petizione affinché la Direttiva europea che sta spaccando i 27 Paesi mantenga la definizione di stupro come "rapporto sessuale senza consenso": è stata lanciata da Differenza Donna, associazione che in Italia gestisce il numero nazionale antiviolenza 1522 e numerosi Centri Antiviolenza e Case Rifugio. La petizione online si trova su Change.org ed ha raggiunto al momento 10 mila firme.

Ecco il testo della petizione di Differenza Donna:

"Il Consiglio Europeo ha stralciato dal testo della direttiva la definizione di stupro come rapporto sessuale senza consenso. Una decisione che potrebbe essere confermata martedì 6 febbraio. Sarebbe una presa di posizione inaccettabile contro il quale tutte e tutti noi dobbiamo far sentire la nostra indignazione. Chiediamo alla Presidente Ursula von der Leyen, al Presidente del Consiglio Charles Michel e ai Capi di Governo di mantenere il testo approvato dal Parlamento Europeo e di continuare a fare della nostra Europa un territorio dove i diritti umani e i diritti delle donne non vengano messi in pericolo".

IL TESTO INTEGRALE DELLA PETIZIONE SU CHANGE.ORG

