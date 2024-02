Telefono Azzurro, "Ci arriva anche un bambino": la "due giorni" sul futuro dei ragazzi nel digitale

In occasione del Safer Internet Day 2024 Fondazione S.O.S Telefono Azzurro organizza a Milano e Roma, il 5 e 6 febbraio, l’evento “Ci arriva anche un bambino” due giornate di dibattito dedicate al futuro dei ragazzi nel digitale.

Gli adolescenti sono sempre di più fruitori e consumatori di servizi internet e questo permette a chi li fornisce di raccogliere dati di ogni genere, soprattutto quelli dei più piccoli.

Per esempio, come emerge dalla nuova ricerca di Doxa Kids, che sarà presentata a Milano durante l’evento organizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano, il 42% dei ragazzi usa l’Intelligenza Artificiale per trovare risposte a problemi che non riesce a risolvere.

Un fenomeno preoccupante, come dimostra l’esperienza di Telefono Azzurro, che ha notato come negli ultimi anni, un numero sempre maggiore di adolescenti utilizza i chatbot per provare a trovare soluzione ai propri problemi personali e spesso anche psicologici. È prioritario, quindi, per la Fondazione S.O.S Telefono Azzurro identificare maggiori tutele nei confronti di bambini e adolescenti ponendo il loro valore e la loro dignità al centro del dibattito e dell’agire.

Il dibattito nelle due giornate coinvolgerà esperti accademici, istituzioni e aziende per affrontare in maniera trasversale il tema.

«Il nostro obiettivo è di contribuire a gettare le basi per azioni ad alto impatto e su più livelli - istituzionale, aziendale ed educativo - che tutelino i diritti dei bambini e degli adolescenti in rete. Crediamo infatti che sia responsabilità di istituzioni, aziende e comunità di proteggere i minori dai rischi del web e delle nuove tecnologie di AI. È necessario intervenire però non semplicemente sul piano della sicurezza e del controllo ma bisogna mettere in campo azioni educative in grado di garantire la completa tutela del minore e allo stesso tempo di rendere il minore consapevole dei rischi presenti in rete e per questo in grado di evitarli” - dichiara Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro.

