Cede una cornice di neve, muore un italiano in Francia

Un italiano di 52 anni, Paolo Roasio, di Verzuolo (Cuneo) è morto in un incidente in montagna avvenuto ieri pomeriggio a Larche, nell'Ubaye francese, poco oltre il Colle della Maddalena, dove si va in Alta Provenza.

L'uomo era in compagnia di alcuni amici, impegnato in un'escursione scialpinistica verso la Tete de Fer, a circa 2.000 metri di quota.

A un certo punto una cornice di neve su cui stava camminando ha ceduto, e l'uomo è precipitato per oltre 300 metri. Immediati i soccorsi dei compagni di escursione e l'allarme alle unità di soccorso francesi. A nulla però sono valsi i tentativi di salvargli la vita. La caduta è stata fatale.

Roasio lavorava all'Alstom Ferroviaria di Savigliano, ed era conosciuto per la sua passione di fumettista. Firmava da oltre vent'anni le vignette in prima pagina del settimanale locale Corriere di Savigliano.

Al momento restano da definire le modalità di rientro della salma e la data dei funerali.



