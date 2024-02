Aggredita e molestata a Milano dopo la discoteca, arrestato

E' stata aggredita, buttata a terra e, oltre ad essere stata derubata del cellulare, è stata molestata. E' quanto accaduto la scorsa notte a Milano a una ragazza di 21 anni mentre tornava a casa dopo qualche ora passata in un locale con le amiche. L'aggressore è stato arrestato per violenza sessuale e rapina, mentre la giovane è stata portata al centro antiviolenze della clinica Mangiagalli per gli accertamenti Secondo una prima ricostruzione, la giovane, attorno alle 2, mentre si trovava da sola in via Pompeo Leoni dopo aver trascorso il sabato sera in una discoteca in via Ripamonti, zona diventata uno dei luoghi della movida milanese, è stata avvicinata da uno sconosciuto che prima l'ha trascinata a terra con violenza e poi, dopo averle sfilato il telefono, ha cominciato a molestarla pesantemente.

La 21enne è stata accompagnata in ospedale, mentre l'uomo, 44 anni di origini straniere, è stato rintracciato su un autobus in viale Tibaldi grazie alla localizzazione del telefono della ragazza ed è finito in cella.

Del caso se ne sta occupando il pm di turno Francesca Crupi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA