Ritrovati dopo 10 giorni a Olbia, sono sospettati di rapina

Una tentata rapina a mano armata a cui avrebbero preso parte Karol Canu e Giuseppe Contini di 15 e 17 anni, potrebbe essere il motivo della loro scomparsa da casa.

I due amici hanno fatto perdere le loro tracce la sera del 25 gennaio, quando sono stati visti l'ultima volta in un bar di Olbia. Da allora non si erano avute più notizie e le forze dell'ordine si erano messe in campo per cercarli. A trovarli questo tardo pomeriggio è stata una pattuglia della Polizia di Stato nella chiesa sconsacrata di Santa Lucia, nelle campagne della zona a nord di Olbia.

La Polizia fa sapere che i due minori sono fortemente indiziati del reato di rapina a mano armata nei confronti di un esercente del centro cittadino, e per questo si sarebbero dati alla fuga. Dopo una pressante attività di polizia giudiziaria, coordinata dalla Procura per i Minorenni di Sassari guidata da Laura Andrea Bassani, i due giovani sono stati rintracciati e nei loro confronti è stato disposto il fermo di indiziati di delitto e il successivo accompagnamento presso il Cpa competente.



