Proteste degli agricoltori alle porte di Roma

Arriva anche alle porte di Roma la protesta degli agricoltori. Alcune persone con i trattori sono confluite stamattina a Formello, comune a nord della capitale, e a Valmontone. A Formello sono circa 40 le persone con una ventina di trattori e stanno procedendo in corteo scortati dalle forze dell'ordine. Al momento non si registrano criticità. A Valmontone, invece, i manifestanti con circa venti trattori stanno manifestando in forma statica alla rotonda di via della Pace, nei pressi dell'outlet.

"Siamo appena usciti dalla questura, la manifestazione si farà. Lunedì sera dopo l'incontro con la questura perché ci sono altri sopralluoghi da fare ma si farà. Comunicheremo la data lunedì sera dopo le 5. In Italia non faremo come a Bruxelles, non l'abbiamo mai fatto. Questo ci ha permesso di arrivare a Roma". Così Danilo Calvani, leader degli agricoltori, dopo l'incontro in questura a Roma per la manifestazione della prossima settimana.

"Le politiche green sono devastanti per il nostro settore. Non tanto come concetto interno ma come politiche che ci impediscono di produrre. Ma non fermano il libero mercato che porta la merce in Europa. Il Green coridor fatto da vari governi con i paesi del nord africa. La Coldiretti non ci rappresenta più, questa classe dirigente andrebbe azzerata. Lollobrigida ha fatto governare la Coldiretti, fa le dichiarazioni che fanno loro. Il mondo agricolo però si è ribellato".

200 trattori in marcia nel Sannio, solidarietà dagli automobilisti - Sono circa duecento i trattori in marcia da Benevento verso la Valle Telesina, cuore della viticoltura sannita, lungo la SS 372 "Telesina", che collega il Tirreno con l'Adriatico. Il corteo dei mezzi, che cresce lungo il percorso, è partito dalla Rotonda dei Pentri del capoluogo sannita, da quattro giorni sede del presidio dei manifestanti, per dirigersi, dopo aver percorso circa 40 chilometri, a Telese Terme dove - in base al piano concordato con la Questura di Benevento - i trattori usciranno per poi rientrare e percorrere la strada a ritroso per raggiungere nuovamente Benevento. Al momento non si segnalano incidenti mentre si registrano disagi alla circolazione stradale per la quale sono stati previsti percorsi alternativi. Contrariamente a quanto si possa immaginare, nonostante i disagi per gli automobilisti, i manifestanti stanno trovando la solidarietà e la comprensione per gli agricoltori impegnati "in una battaglia che non è solo del mondo agricolo ma di tutti gli italiani", come sostengono alcuni anziani che hanno voluto assistere alla parata di trattori.

Gli agricoltori invadono di nuovo il casello di Orte

"Noi dobbiamo fare quello per cui siamo arrivati qui". Così Antonio Monfeli, portavoce degli agricoltori che sono arrivati questa mattia a Orte, rivolgendosi alle forze dell'ordine presenti. Alle 11 erano già più di 120 i mezzi agricoli stipati nel piazzale antistante la rotatoria di fronte al casello. Poi alle 11.15 la lunga fila di mezzi è partita per "accamparsi'" sulla rotatoria che, ormai da giorni è diventata lo scenario della protesta. "Noi continueremo a manifestare pacificamente - ha continuato Monfeli - ma vista la quantità di mezzi e persone arrivate probabilmente bloccheremo di nuovo il casello."

