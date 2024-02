Protesta al Cpr di Gradisca, migrante precipita dal tetto

Un uomo è precipitato dal tetto del Cpr di Gradisca (Gorizia) dove stava partecipando a una protesta insieme con altri ospiti della struttura ed è rimasto gravemente ferito. E' accaduto nella serata di ieri, nel corso delle contestazioni di numerosi immigrati irregolari in attesa di rimpatrio che vivono nell'ex caserma Polonio. L'uomo, anche lui un migrante, è stato portato in elicottero all'ospedale di Cattinara, a Trieste, dove è stato ricoverato per fratture in varie parti del corpo. Le sue condizioni sono gravi.

Durante la protesta - come riporta il quotidiano Il Piccolo - sono stati incendiati materassi nelle camerate della cosiddetta zona verde; poi gli immigrati sarebbero entrati nella zona rossa raggiungendo, sembra una decina di loro, il tetto del Cpr. Uno di loro però è precipitato facendo un volo di circa sei metri.

I sanitari giunti dalla centrale operativa di Palmanova, hanno stabilizzato l'uomo per poi portarlo all'ospedale del capoluogo giuliano. Sono intervenute anche le forze dell'ordine che molto faticosamente, riferisce il quotidiano, sono riusciti a riportare la calma fra gli ospiti.



