In duecento per manifestazione pro-Palestina a Trieste

Circa duecento persone si sono riunite in Largo Santos per una protesta contro la guerra di Israele a Gaza e per esprimere solidarietà alla popolazione civile sotto assedio. Durante il raggruppamento della manifestazione, indetta dalle associazioni delle comunità palestinesi del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, nei pressi di piazza Libertà, le persone hanno scandito al megafono slogan come "Netanyahu assassino" e "Gaza libera, Palestina libera".

I manifestanti avevano con sé bandiere della Palestina e vari striscioni, uno dei quali con la scritta "Palestina libera"; tra le bandiere ce n'era anche una di Rifondazione comunista e una della sezione Anpi di Pordenone.

"Non esiste pace senza giustizia e non esiste giustizia senza i diritti del popolo palestinese. L'unica pace possibile è quella basta sulle risoluzioni Onu e sul rispetto della legalità internazionale" è scritto in una nota diffusa in serata dalla comunità palestinese.



