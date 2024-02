Il Papa, manifestazioni contro ebrei un peccato contro Dio

Il Papa torna a condannare l'antisemitismo. In una lettera "ai fratelli e alle sorelle ebrei di Israele" sottolinea: "Il percorso che la Chiesa ha avviato con voi, l'antico popolo dell'Alleanza, rifiuta ogni forma di antigiudaismo e antisemitismo, condannando inequivocabilmente le manifestazioni di odio verso gli ebrei e l'ebraismo, come un peccato contro Dio". La lettera - scrive l'Osservatore Romano - è stata inviata dal Papa alla teologa Karma Ben Johanan, tra le promotrici di un appello al Pontefice sottoscritto da circa 400 tra rabbini e studiosi per il consolidamento dell'amicizia ebraico-cristiana dopo la tragedia del 7 ottobre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA