Giorno del Ricordo: Vescovo Trieste alla Foiba di Basovizza

Alla vigilia della partenza per la Visita ad limina che lo vedrà impegnato dal 5 al 10 febbraio con tutti i Vescovi del Triveneto, il Vescovo mons. Enrico Trevisi ha visitato il Sacrario della Foiba di Basovizza per un momento di preghiera di suffragio e per onorare il Giorno del Ricordo.

Ad accompagnarlo c'erano il presidente del Comitato per i Martiri delle Foibe e della Lega Nazionale, Paolo Sardos Albertini e don Sergio Frausin, delegato per la cultura e l'Università.

Trevisi ha ricordato che grazie a Sardos Albertini al suo arrivo a Trieste in forma privata era stato al Sacrario della Foiba di Basovizza, dove poi è tornato altre volte, ma la visita di oggi con il suo momento di preghiera "sono stati ancora più intensi e ricchi di pensieri ed emozioni".

La memoria "deve essere una terra feconda, e dunque bonificata dall'odio e dal risentimento, perché possa generare un futuro pieno di speranza - ha detto - Una memoria che non può dimenticare l'orrore di quanto subito ma che non resta nella gabbia del passato per edificare responsabilmente un mondo di giustizia e di fraternità".

Paolo Sardos Albertini, presidente della Lega Nazionale, ha apprezzato molto il fatto che il Vescovo "impedito a presenziare alla cerimonia del 10 febbraio per impegni vaticani, ha voluto essere accompagnato alla Foiba. E' stata una preziosa occasione per un significativo momento di preghiera e di suffragio per le anime degli infoibati e per i loro famigliari".



