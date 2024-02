Esplode bombola gpl in casa nel Sassarese, una vittima

Una donna di Sorso (Sassari), di cui non sono state ancora rese note le generalità, è deceduta a causa dell'incendio divampato all'interno dell'abitazione in cui si trovava. A provocare il rogo è stata l'esplosione di una bombola di gpl che alimentava una caldaia esterna alla casa. I vigili del fuoco di Sassari sono invece riusciti a trarre in salvo la figlia e la nipote della vittima. L'incidente, che ha provocato ingenti danni e l'esplosione dei vetri delle case confinanti, si è verificato intorno alle 14.30.



