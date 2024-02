Cercano di bloccare A1 con una balla fieno,polizia libera strada

Attimi di forte tensione nel pomeriggio alla manifestazione degli agricoltori a Orte. La situazione che sembrava tranquilla, è improvvisamente degenerata quando, alcuni manifestanti hanno messo in mezzo all'uscita dell'autostrada una balla di fieno da oltre due quintali. Ne sono seguiti momenti in cui le forze dell'ordine hanno aperto un dialogo con i manifestanti per placare la situazione.

La balla è stata spostata ma un gruppo di oltre 50 agricoltori ha cercato ancora di spingersi sulla carreggiata dell'uscita. Sono stati gli agenti del reparto mobile di Roma, a respingere indietro il muro umano degli agricoltori per liberare definitivamente la strada. Fortunatamente la situazione che inizialmente sembrava fuori controllo è rientrata.



