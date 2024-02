Carabinieri: a Cagliari primo elicottero all'avanguardia Aw169

È il primo elicottero di ultima generazione assegnato a un Comando dei Carabinieri in Italia. È lungo sedici metri, raggiunge la velocità massima di 240 chilometri orari, è dotato di tutte le ultime tecnologie digitali in materia di pilotaggio e, soprattutto, è il primo velivolo realizzato completamente in Italia. È l'Aw169 l'elicottero presentato oggi nell'area del Nucleo elicotteri carabinieri di Elmas. Presenti il comandante della Legione Carabinieri Sardegna, Stefano Iasson, il comandante provinciale dei carabinieri di Cagliari, generale Luca Corbellotti e il comandante del Nucleo elicotteri di Elmas, tenente Colonello Andrea Sarica che ha illustrato alla stampa le caratteristiche dell'ultimo gioiello realizzato da Leonardo.

"È l'ottava versione della serie Aw - ha precisato il Colonello - la differenza è la tecnologia di cui è dotato e soprattutto i pattini per l'atterraggio anziché le ruote: questo permetterà di atterrare anche in luoghi particolarmente impervi". Ma non solo: "Il nuovo mezzo è dotato di galleggianti di emergenza - ha sottolineato ancora il comandante Sarica - e di un sistema di allarme gps che permettere di segnalare autonomamente la posizione del velivolo. È dotato di cinque pale rotanti e due motori che consentono maggiore maneggevolezza e performance, oltre a garantire più sicurezza anche in condizioni meteo avverse".

Il mezzo può portare fino a otto persone: due piloti, un operatore ed eventuali passeggeri. L'elicottero sarà utilizzato in Sardegna già nei prossimi giorni e partirà dalla base di Elmas.



