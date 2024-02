Anticipo di primavera in Alto Adige, grazie al vento foehn. A Silandro in val Venosta oggi sono stati raggiunti 20 gradi, il valore più alto mai registrato in questo periodo dell'anno, così il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Lo zero termico attualmente si trova a una 'quota estiva' di 3.000 metri. Temperature ben oltre la media anche domani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA