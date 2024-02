Sindaco Sestri Levante, 5 euro per accedere a Baia del Silenzio

Cinque euro a persona per accedere alla balneazione nella Baia del Silenzio nel periodo estivo, con ingresso gratuito per i residenti. È la proposta fatta ieri dal sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas, alla presenza di tutti gli operatori che hanno concessioni nella famosa Baia amata da Andersen.

Verrà realizzato un bando per la gestione di questo servizio, fermo restando che gli accessi sulla piccola spiaggia non potranno essere superiori alle 400 unità. Alcuni operatori preferirebbero la gratuità degli accessi come gli anni scorsi, scongiurando quindi il rischio che la Baia di Portobello diventi una grande concessione privata anche a fronte degli aumenti della tassa di soggiorno.



