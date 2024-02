Protesta trattori, ipotesi corteo in centro Aosta

Nell'ambito dell'annunciata mobilitazione in Valle d'Aosta, dal 7 al 9 febbraio prossimi, di agricoltori, allevatori e cittadini, gli organizzatori ipotizzano di far sfilare il corteo di persone e mezzi agricoli anche davanti al palazzo regionale nel centro di Aosta, proprio in concomitanza della riunione del Consiglio Valle della settimana prossima.

Secondo quanto si è appreso, al momento il numero delle possibili adesioni non è chiaro. Le modalità di svolgimento della manifestazione dipenderanno quindi dal seguito che avrà la protesta.

La volontà degli organizzatori è di mettere in moto giovedì 8 febbraio il corteo che sfilerà solo in centro città, con tappa anche in piazza Deffeyes. Martedì 7 e giovedì 9 invece la mobilitazione - nelle intenzioni dei promotori - è prevista fuori dal centro di Aosta, con passaggi anche davanti all'assessorato regionale dell'Agricoltura, a Saint-Christophe, e alla sede di Coldiretti Valle d'Aosta.

La protesta è stata annunciata con volantini e manifesti apparsi in occasione dell'ultima Fiera di Sant'Orso.



