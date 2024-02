Lo zio di Thomas ucciso per sbaglio, 'voglio l'ergastolo'

Si è aperto questa mattina intorno alle dieci il processo di fronte alla Corte d'Assise di Frosinone a carico di Roberto Toson (49 anni) e suo figlio Mattia (23) imputati dell'assassinio di Thomas Bricca il 19enne di Alatri ucciso per errore da un colpo di pistola alla testa esploso la sera del 30 gennaio 2023 da due persone arrivate in sella ad uno scooter nella località Girone del centro storico di Alatri dove la vittima era in compagnia di alcuni amici.

Lo zio di Thomas Lorenzo Sabellico entrando nel Palazzo di Giustizia del capoluogo ciociaro ha detto di attendersi "una condanna all'ergastolo per tutt'e due gli imputati, senza se e senza ma".

"Sono troppi 208 testimoni, bisogna trovare un accordo tra le parti per sfoltire l'elenco, questo processo non può durare in eterno", lo ha detto il giudice Francesco Mancini in chiusura della prima udienza. Il processo di svolge con rito immediato.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA