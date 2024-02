Schiacciato da furgone-cisterna, muore operaio nel Ferrarese

Un operaio di 60 anni è morto sul lavoro questa mattina in un'area golenale a Guarda Ferrarese, nel territorio di Riva del Po. L'uomo, residente a Taglio di Po (Rovigo) era impegnato in operazioni di abbattimento di alcuni pioppi e rimboschimento in un'area privata. Da una prima ricostruzione, verso le 8.45 è rimasto schiacciato da un furgone-cisterna mentre riforniva un trattore. Il 118 non ha potuto far nulla. Intervenuti anche i carabinieri e lo Spisal dell'Ausl di Ferrara per gli accertamenti su dinamica ed eventuali responsabilità, oltre al medico legale per una prima ispezione della salma richiesta dalla Procura di Ferrara.





