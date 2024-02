Regista Shammah rapinata in centro a Milano, 'ma non è il Bronx'

La regista teatrale Andrée Ruth Shammah, 75 anni, anima del teatro Franco Parenti, è stata rapinata ieri sera in pieno centro a Milano.

A raccontarlo è stata lei stessa in un post su Fb che poi ha cancellato. "All'uscita da via Santa Marta verso Cordusio per prendere un taxi, un ragazzo piccoletto, mentre altri due cercavano di derubare due americani, si è avvicinato chiedendo una sigaretta", ha scritto.

Poi "mi ha messo la mano sul collo e mi ha strappato la collana. Dandomi anche uno spintone. Sono sotto shock", ha aggiunto.

"Lo spavento passerà ma quando è scappato, e anche gli altri due prima di trovare il taxi, mi sono accorta di avere paura", ha proseguito la direttrice del teatro Parenti. "Non voglio aver paura per strada a Milano in centro", ha concluso nel messaggio poi rimosso.

"Milano non è il Bronx - ha spiegato all'ANSA - ho visto le reazioni e l'ho cancellato. Ora sono in Questura per la denuncia e mi sento protetta: Milano è una città formidabile. Mi è successo un incidente. Non è bello sentirsi le mani al collo ma poteva succedere in qualsiasi altra città. Anzi ringrazio le istituzioni di dare tanta sicurezza ai cittadini".



