Prosegue ad oltranza la protesta dei trattori a Benevento

Seconda notte consecutiva trascorsa all'addiaccio per gli agricoltori sanniti nel presidio allestito alle porte della città di Benevento, presso la Rotonda dei Pentri, per protestare contro le politiche dell'Unione Europea.

"Andremo avanti ad oltranza fino a che ci saranno risposte concrete", dicono gli agricoltori, determinati a proseguire la protesta ben oltre la data stabilita di sabato e senza esporre alcuna bandiera delle varie organizzazioni agricole.

Tra loro ci sono anche giovani, alcuni dei quali professionisti, che hanno deciso di restare nella loro terra e portare avanti l'azienda familiare.

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, primi rappresentanti istituzionali a recarsi questa mattina presso il presidio per ascoltare le voci degli agricoltori sanniti, hanno portato la loro solidarietà ai manifestanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA