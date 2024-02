Locatelli,evasori terroristi?Ognuno responsabile di ciò che dice

"Ognuno è responsabile di quello che dice". Ha risposto così la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli alla domanda se fosse di Destra il linguaggio usato dal viceministro all'economia Maurizio Leo che ha paragonato l'evasione fiscale al terrorismo, intervenendo a Rainews 24.

"Il Governo sta portando avanti - ha aggiunto - una grande riforma fiscale importante e molto complessa. Il compito del Governo sarà di tenere insieme il fatto di non aumentare le tasse, peso già gravoso sui cittadini, e constrastare in maniera legittima l'evasione fiscale. Questo non significa una caccia alle streghe, ma significa creare un equilibrio. Bisogna fare una distinzione tra i cittadini che non sono riusciti a pagare le tasse, e capire in che modo andargli incontro, e dall'altra parte c'è chi ne fa uno stile di vita. Bisogna quindi fare un distinguo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA