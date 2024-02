"Alimentare questo tipo di polemiche non ha alcuna rilevanza rispetto alla vicenda che la vede coinvolta in Ungheria dove sta subendo un trattamento carcerario evidentemente disumano come immortalato dalle immagini che hanno fatto il giro di tutto il mondo": così all'ANSA l'avvocato Eugenio Losco, legale di Ilaria Salis, ha commentato la nota della Lega che ricorda la condanna della 39enne milanese per concorso esterno in resistenza a pubblico ufficiale.



