Il 6 marzo riunione Osservatorio Disabilità e Istruzione

"Il 3 marzo ricorre il 15esimo anniversario della ratifica in Italia della Convenzione Onu.

Abbiamo immaginato con il ministro Valditara di riunire i nostri due Osservatori: l'Osservatorio sulla condizione di vita delle persone con disabilità e l'Osservatorio Istruzione. Il 6 marzo si riuniranno insieme per immaginare un percorso di diffusione, promozione e sensibilizzazione della Convenzione Onu a partire dalle scuole. Perchè i contenuti sono importantissimi: dall'accessibilità universale, al diritto di scelta di ogni persona, al diritto alla mobilità ma anche a quello di vivere una vita piena e partecipata dal punto di vista sociale, civile ed anche politico delle persone con disabilità". Lo ha annunciato la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli a Rainews 24.



