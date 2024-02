Hotel Champoluc dopo insulti a Ferragni, 10mila follower in più

"E comunque da ieri abbiamo diecimila follower in più". L'Hotellerie de Mascognaz, l'albergo di Champoluc che era stato travolto dalle critiche social dopo aver ospitato Chiara Ferragni fa sapere attraverso il suo ufficio stampa che, dopo la shitstorm contro l'imprenditrice digitale, i social dell'hotel sono esplosi.

"Diecimila nuovi follower in ventiquattr'ore, il doppio di quanti ne avevamo accumulati in anni di lavoro", hanno spiegano i portavoce dell'hotel. E insieme ai follower c'è stato un boom anche di richieste di prenotazione, "non riusciamo più a starci dietro", si legge sul Gambero Rosso che aveva rivelato il caso.

L'imprenditrice digitale - in crisi di immagine da quando è scoppiato il pandoro-gate - aveva pubblicato sui social una foto dell'hotel, dove aveva soggiornato per qualche giorno di relax.

L'albergo le aveva chiesto di poter condividere il post sul proprio profilo Instagram, ma dopo poche ore aveva dovuto cancellarlo, vista la pioggia di critiche.



