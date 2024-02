Crosetto, valutiamo l'invio anche di aerei nel mar Rosso

Nella nuova missione europea Aspides nel mar Rosso, che avrà il quartier generale a Larissa, in Grecia, "ci sarà almeno una nave italiana per 12 mesi e valutiamo anche l'invio di assetti aerei con compiti di sorveglianza e raccolta dati". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in audizione alle commissioni Difesa di Camera e Senato.

"Il traffico di Russia e Cina, per espressa volontà degli Houthi - ha ricordato Crosetto - potrà continuare a passare per il mar Rosso e questo crea uno squilibrio competitivo che impatterà in modo violento ed asimmetrico su di noi e sulle nostre economie. E' uno degli strumenti più efficaci con cui Mosca e Pechino perseguono l'obiettivo di prevalere slealmente nella competizione internazionale e di guadagnare nuove sfere di infuenza rendendo insostenibile il confronto con l'Occidente.

Questa asimmetria - ha sottolineato - colpirà soprattutto l'Europa e in particolare i Paesi della sponda Sud come l'Italia a causa della marginalizzazione del Mediterraneo.

Per questo occorre agire subito con efficacia per affermare il diritto internazionale ed il libero transito delle merci".





