Chef non trova personale, un solo tavolo comune in sala

"Non ho trovato personale qualificato adatto. Allora ho deciso: punto su di me e sulla mia idea di accoglienza". Micol Zorzella, chef 36enne veronese, ha risposto così alle crescenti difficoltà di trovare personale, soprattutto in sala, nel suo ristorante Antica Amelia Bistrot nel centro storico di Verona, già vincitore del Contest "4 Ristoranti" di Alessandro Borghese. L'idea è di un unico tavolo unico, dove la chef servirà personalmente i piatti cucinati per i clienti.

E' il progetto "The Table": ci sarà solo un grande tavolo da 12 posti, dove gli ospiti condividono con estranei il pranzo o la cena, con la chef che prenderà da sola le redini dell'attività, in cucina ed in sala. Via i 10 tavoli, dimezzati i 24 coperti. "I miei colleghi sanno di cosa sto parlando" ha spiegato Zorzella che dal 7 febbraio nel suo ristorante, aperto nel 2017, proporrà 4 menu a cena ed un menu a prezzo fisso a pranzo da mercoledì a sabato.



