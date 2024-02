Bottiglie incendiarie tirate verso consolato Usa a Firenze

Due bottiglie incendiarie sono state lanciate la notte scorsa in direzione del consolato degli Stati Uniti di America a Firenze. Secondo quanto appreso, gli ordigni sono stati tirati da una o più persone da una strada laterale ma non hanno raggiunto l'edificio e sono esplosi sulla strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri avvisati dalla vigilanza della sede diplomatica. Accertamenti per risalire agli autori sono in pieno corso. L'episodio c'è stato intorno alle 4 della notte appena trascorsa.

Le bottiglie hanno fatto delle fiammate sull'asfalto e non risultano al momento danni né materiali né tanto meno a persone.

La zona è videosorvegliata e gli accertamenti dei carabinieri avrebbero già preso in esame le immagini disponibili. E' stata già informata la procura di Firenze.

Il consolato degli Usa a Firenze è una sede guidata da un diplomatico di carriera e si trova in lungarno Vespucci.

L'edificio copre il perimetro di un isolato ed è da anni protetto e vigilato, anche tenendo a distanza il transito dei veicoli, per prevenire disordini e attacchi. Il lato che si affaccia sul fiume Arno è solo pedonale.

Chi ha lanciato le bottiglie incendiarie avrebbe agito da una strada traversa, a una distanza che impedirebbe di colpire l'edificio e, forse, anche di non farsi riconoscere.



