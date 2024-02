AccadeOggi

Questi i principali appuntamenti del 2 febbraio 2024

MILANO - Centro Congressi, Fondazione Cariplo ore 10.30 Nuova edizione dell'evento "La Ripartenza, liberi di pensare" di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito Nicolaporro.it, con Demarchi, Brumotti, Sgarbi, Doris vicepresidente di Banca Mediolanum SpA, Tronchetti Provera, Mazzoncini, Palenzona e Viola. Conclusioni del ministro della Giustizia, Nordio

TERAMO - Piazza dei Martiri della Libertà ore 18.30 Il segretario di Azione, Calenda alla presentazione dei candidati della lista di Azione, con D'Amico, candidato alla presidenza della Regione e Sottanelli, segretario regionale del partito

ROMA - Aula Magna della facoltà di Lettere, in via Ostiense, 234/238 ore 10.30 "Crisi mondiale e crisi europea", lectio magistralis del professor Romano Prodi in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2023-2024 dell'Università degli Studi Roma Tre

ROMA - Ministero dei Trasporti, piazza di Porta Pia ore 12.00 "A 30 NON SI MUORE", presidio promosso dalle associazioni per la mobilità sostenibile, la sicurezza e l'ambiente della rete #Città30subito

BRUXELLES - Place du Luxembourg Coldiretti, "Non è l'Europa che vogliamo", manifestazione degli agricoltori in occasione del Vertice europeo straordinario sul bilancio dell'Ue, con il presidente di Coldiretti, Prandini

BRUXELLES - Riunione dei ministri degli Esteri Ue e dell'Asean

PADOVA - Palazzo del Bo ore 11.00 Conferimento della laurea alla memoria in Ingegneria biomedica a Giulia Cecchettin, studentessa dell'Università di Padova vittima di femminicidio, con la rettrice Mapelli, la ministra dell'Università e della Ricerca Bernini e alla presenza dei familiari di Giulia che prendono la parola durante l'evento e ai quali viene consegnato dalla rettrice il diploma di laurea

CITTÀ DEL VATICANO - Sala stampa ore 11.30 Conferenza stampa di presentazione della prima Giornata Mondiale dei Bambini, con il card. Josè Tolentino de Mendonça, padre Enzo Fortunato e Marco Impagliazzo

CITTÀ DEL VATICANO - Basilica di San Pietro ore 17:30 Il Papa presiede la messa con i religiosi e le religiose nella Giornata Mondiale della Vita consacrata

LECCE - Stadio Via del Mare ore 20.45 Serie A, Lecce-Fiorentina, 23/a giornata

DOHA (QATAR) - Mondiali di nuoto

