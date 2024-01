Tram in via Nazionale,Soprintendenza ha avviato iter per vincolo

Su via Nazionale, dove da progetto dovrebbe passare la linea tranviaria Termini-Vaticano-Aurelio (Tva) "c'è stata una attivazione del procedimento di apposizione del vincolo" da parte della Soprintendenza di Stato che è arrivato "al gabinetto del sindaco, non all'assessorato alla Mobilità perché riguarda più la soprintendenza capitolina e il patrimonio. A noi non è stato neanche trasmesso ufficialmente".

Lo ha detto l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè, oggi in commissione Mobilità.

"Il vincolo - ha però sottolineato - non è stato apposto: c'è la verifica con gli enti deputati per l'attivazione del processo che potrebbe portare all'apposizione del vincolo. Da quanto ne so le strutture centrali di Palazzo Senatorio hanno risposto a questa richiesta di pareri da parte della Soprintendenza di Stato, ma la Mobilità non ha avuto ruolo".

In generale, rispetto ai nuovi tram in arrivo nella Capitale nei prossimi anni, Patanè ha sottolineato come "abbiamo rispettato tutti i milestone Pnrr, in particolare per la Tva e la Togliatti, perché sono state aggiudicate da Invitalia con Anac entro fine dicembre 2023. Per la Tva in particolare - ha proseguito - siamo in progettazione definitiva e abbiamo aperto il tavolo di consultazione con i cittadini, che si concluderà con una relazione che chiederà le modifiche da inserire nel progetto definitivo, di cui noi terremo conto".

"Il Comune - ha aggiunto la commissaria di Governo per la metro C e i tram di Roma Maria Lucia Conti - si sta attivando per nominare la direzione dei lavori sia per Tva che per Togliatti. Col tavolo di consultazione per Tva siamo aperti, stiamo vedendo le migliorie che possiamo fare. Per Togliatti invece va fatto il progetto esecutivo".

Infine, ha aggiunto Patanè, "sono andate in conferenza dei servizi le 7 nuove tranvie".



