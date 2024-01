Quattro misure per corruzione nel Napoletano, c'è anche sindaco

I carabinieri di Nola (Napoli) hanno notificato quattro misure cautelari - un arresto in carcere, due ai domiciliari e un divieto di dimora nella Regione Campania - all'ex sindaco di Cicciano (Napoli), già agli arresti domiciliari, a due consiglieri comunali in carica e a un imprenditore nell'ambito di una indagini su presunte irregolarità in un concorso pubblico e relativamente a presunti accordi corruttivi per ottenere una autorizzazione edilizia per una vasta area industriale.

Tutti gli indagati sono gravemente indiziati, in concorso, del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità.

Le indagini, condotte dal N.O.R. della Compagnia di Nola da agosto 2022 a giugno 2023, con il supporto della Stazione di Cicciano, hanno portato anche all'emissione di un decreto di sequestro nei confronti dell'imprenditore indagato anche questo notificato dai militari dell'arma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA