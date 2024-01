Processo Grillo Jr., in aula il video della presunta violenza

Ha preferito non vedere i video che la ritraggono in alcune scene della presunta violenza sessuale di gruppo: la studentessa italo-norvegese, principale accusatrice di Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria e Edoardo Capitta, ha abbandonato per pochi minuti l'aula del tribunale di Tempio Pausania dove si sta svolgendo l'udienza a porte chiuse del processo che vede imputati i quattro ragazzi genovesi.

Durante il controesame degli avvocati della difesa, assente come detto la teste, sono stati mostrati un video e alcuni secondi di altri spezzoni di registrazione ritrovati nei telefoni cellulari degli imputati e confluiti all'interno del dibattimento. Il collegio giudicante presieduto da Marco Contu, ha ribadito di aver già visionato le immagini riproposte oggi pomeriggio in aula. Si tratta di uno dei quattro video in cui si vedrebbero le scene del presunto stupro contestato agli imputati e denunciato dalla ragazza, all'epoca 19enne, ai carabiniri di Milano dopo essere rientrata dalle vacanze a Porto Cervo. Sono stati anche proiettati altri fermi immagine su cui si sono concentrate le domande della difesa a proposito dell'abbigliamento indossato dalla studentessa quella notte, tra il 16 e il 17 luglio 2019, nella villetta della famiglia Grillo.

Per i legali ci sarebbero delle incongruenze e su questo hanno incalzato la teste, che anche oggi è caduta in momenti di crisi emotiva, nonostante l'audizione protetta l'abbia nascosta agli occhi degli avvocati.

"Ho visto tutto nero, il mio corpo non mi rispondeva, ho avuto un mancamento e sono svenuta", sono le risposte che la giovane, oggi 23enne, ha ripetuto davanti alle obiezioni dei legali degli imputati. Si torna in aula domani mattina per l'ultima udienza incentrata sul racconto e il controesame della presunta vittima.



