Orte, gli agricoltori paralizzano la strada statale per Terni

Gli agricoltori hanno percorso la strada statale 675 fino al punto di inversione di marcia, creando una fila lunga oltre un chilometro di mezzi pesanti commerciali, che procedevano in direzione di Terni.

I mezzi agricoli, circa 40, stavolta invece di fare la solita spola partendo dalla rotatoria davanti al casello, fino all'imbocco della superstrada, hanno deciso di cambiare percorso marciando a velocità bassissima sulla strada statale 675 che, partendo dal casello porta fino a Terni. Dietro i mezzi pesanti in pochi minuti si è creata una lunga fila di camion che, normalmente uscendo dall'autostrada percorrono quella tratta per arrivare alla città umbra.

Sul posto gli agenti della polizia stradale, intervenuti per cercare di ripristinare il normale flusso veicolare. Per domani mattina alle 10 è stato mobilitato un raduno di trattori nella zona industriale di Tarquinia, in provincia di Viterbo.

In questo caso alla manifestazione organizzata tramite post pubblicati sui social vengono invitati ad unirsi anche i cittadini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA